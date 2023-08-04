Обновление организма за 2,5 часа заменит Вам недельный отдых от повседневной суеты. На протяжении всего сеанса Вы будете находиться наедине с собой, по-новому раскрывая свое тело, мысли, жизнь. Программа подарит Вам ресурс, которого так не хватает в быстром ритме города.



РЕЗУЛЬТАТ:



1. Прогревание в хаммаме запускает процесс очищения, обновления, укрепления здоровья: Вы чувствуете тепло, глубокое расслабление с первой минуты спа-программы.



2. Очищение черным мылом с вулканическим песком: Вы ощущаете энергетику и пользу песка и благородных минералов с берегов Восточного Бали. Кожа обновляется, напитывается полезными элементами.



3. Солевой скраб с аромамаслами раскрывает поры, совершенствует кожу. В результате выравнивается тон, кожа становится мягкой и эластичной, ускоряется проникновение увлажняющих веществ. С помощью такого очищения улучшается структура и рельеф кожи.



4. Лазурная глина уменьшает объемы тела, активизирует процесс расщепления жиров, благодаря чему тело продолжает трансформироваться даже после процедуры.



5. Вы забываете о болях, стрессе, напряжении на сеансе массажа с маслом Королевского лотоса.