г. Казань, ул. Горького 19/8, ЖК ART City; ул. Разведчика Ахмерова д.3
10:00 - 22:00
(843) 212-20-57
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КЛИНИКА БИОХАКИНГА «QUANT QULTO»
КЛИНИКА БИОХАКИНГА «QUANT QULTO»
Ваш источник баланса и внутренней гармонии
Deva Monoi - не просто спа-центр. Через комплексную работу с телом и сознанием, мы помогаем клиентам познакомиться с разнообразным проявлением их личности, а также научиться гармонично и эффективно взаимодействовать с ними.
Многообразие методологии Deva Monoi способствует созданию уникального для каждого человека пути формирования и поддержки программы собственного состояния.
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Расслабляющая
СИЛОВАЯ
Корректирующая
Выполняется с тёплым ароматическим маслом, плавными движениями, с мягкими надавливаниями и растираниями
Парам
Слим
Face Slimming
60 мин
60 мин
60 мин
45 мин
4400 руб
5700 руб
5300 руб
3400 руб
90 мин
90 мин
90 мин
5900 руб
7100 руб
6700 руб
120 мин
7500 руб
60 мин
4300 руб
90 мин
5200 руб
120 мин
6900 руб
Спортивный/силовой, общий оздоровительный, с глубинной проработкой мышц
вариации дополнений
ВАРИАЦИИ ДОПОЛНЕНИй
30 мин / 2700 руб
Терапия лица и головы
30 мин / 2700 руб
Терапия спины, рук и плеч
30 мин / 2700 руб
Терапия ног и стоп (рефлексотерапия)
20 мин / 2100 руб
Скрабирование
20 мин / 2100 руб
Обёртывание
60 мин / 4000 руб
Скрабирование + обёртывание в комнате
20 мин / 2000 руб
Прогревание в хаммаме/сауне
30 мин / 2600 руб
Прогревание в хаммаме/сауне
30 мин / 4000 руб
Прогревание в хаммаме и пилинг чёрным мылом на мраморном столе (Горького)
600 руб
Травяные мешочки
200 руб
Рисовое/халяль масло
30 мин / 2000 руб
Базальтовые камни
30 мин / 1000 руб
Церемония с травяным чаем и специальный комплимент
30 мин / 1000 руб
Дополнительный отдых в комнате
30 мин / 3100 руб
Прогревание в сауне и парение берёзовыми или дубовыми вениками (Арт Сити)
30 мин / 2800 руб
Повторное парение (Арт Сити)
60 мин / 1800руб
Пихтовый настил в сауне (Арт Сити)
60 мин / 5000 руб
Пенный ритуал (включает прогревание в хамаме) (Горького)
Легкость
Энергия
Этапы:
  • омовение ног
  • скрабирование
  • силовая терапия для него/расслабляющая терапия с травяными мешочками для неё
90 мин
14 600 руб
120 мин
18 000 руб
Этапы:
  • прогревание в хаммаме
  • пилинг черным мылом
  • расслабляющая терапия
  • терапия лица/головы
SPA для двоих в премиальном велнесс и спа-центре Deva Monoi — это новый уровень отношений и позволения себе. SPA-программы Deva Monoi — лучший вариант романтического свидания или приятной встречи, где вы
по-настоящему расслабитесь и сможете ненадолго позабыть о бесконечных задачах и делах. Благодаря атмосфере доверия и высококвалифицированным мастерам наши гости ощущают заботу, приток энергии и восстановление.
Специально для Вас мы разработали спа-конструктор, с помощью которого Вы можете создать эксклюзивную спа-программу: выбрать вариации процедур, ароматы, текстуры, нюансы и направленность элементов сеанса.
При включении в спа-программу 4-х процедур и более, на весь комплекс предоставляются специальные цены
КОНСТРУКТОР РИТУАЛОВ для одного или ДВОИХ
Минимум 4 позиции на одного человека
20/30 мин | 1500/2000 руб
Исцеляющее прогревание в хаммаме/сауне
60 мин | 4000 руб
Пенный ритуал, включая прогревание в хамаме (Горького)
30 мин | 2500 руб
Омовение ног и массаж ног
10 мин | 1000 руб
Омовение ног
60/90/120 мин | 4000/5500/7000 руб
Расслабляющая/силовая терапия
30 мин / 2000 руб
Локальная терапия зон (лицо и голова/ноги и стопы/руки и плечи)
30 мин / 3000 руб
Исцеляющее прогревание в хаммаме и пилинг черным мылом и варежкой кесе (Горького)
20 мин / 2000 руб
Скрабирование
30 мин / 2000 руб
Обертывание
30 мин / 1000 руб
Особый сбор травяного чая и специальный комплимент
30 мин / 2000 руб
Прогревание в сауне + парение (Арт Сити)
Роскошь (180 минут)
ДЕВИЧНИК ART CITY (165 минут)
Релакс (150 минут)
Этапы:
  • прогревание 30 мин
  • скрабирование 30 мин
  • массаж 60 мин
  • чайная церемония 60 мин
Описание рыбатекст поможет дизайнеру, верстальщику, вебмастеру сгенерировать несколько абзацев более менее осмысленного текста
Этапы:
  • прогревание 30 мин
  • скрабирование 30 мин
  • массаж 30 мин
  • чайная церемония 60 мин
3 чел
3 чел
3 чел
27 000 руб
13 500 руб
23 100 руб
4 чел
4 чел
4 чел
36 000 руб
18 500 руб
30 800 руб
5 чел
5 чел
5 чел
45 000 руб
23 500 руб
38 500 руб
Равным образом начало повседневной работы по формированию позиции способствует подготовке и реализации экономической целесообразности принимаемых решений.
Провести время с близкими или отметить день рождения поможет велнесс и спа-центр Deva Monoi. Несравнимое расслабление и обмен энергией с близкими людьми: формат совместного спа-отдыха запомнится вам и станет одним из любимых способов провести время вместе. Спа для компаний — это необычное решение, сопровождающееся премиальным сервисом, многолетним опытом тайских и балийских мастеров и индивидуальным подходом к каждому гостю.
СПА ДЛЯ КОМПАНИЙ
ФИРМЕННАЯ ПРОЦЕДУРА
Этапы:
  • Прогревание в хаммаме
  • Очищение натуральным вулканическим мылом
  • Скрабирование солевым скрабом
  • Обертывание голубой глиной#nbsp
  • Массаж расслабляющий с маслом
165 мин
13 500 руб
Обновление организма за 2,5 часа заменит Вам недельный отдых от повседневной суеты. На протяжении всего сеанса Вы будете находиться наедине с собой, по-новому раскрывая свое тело, мысли, жизнь. Программа подарит Вам ресурс, которого так не хватает в быстром ритме города.

РЕЗУЛЬТАТ:

1. Прогревание в хаммаме запускает процесс очищения, обновления, укрепления здоровья: Вы чувствуете тепло, глубокое расслабление с первой минуты спа-программы.

2. Очищение черным мылом с вулканическим песком: Вы ощущаете энергетику и пользу песка и благородных минералов с берегов Восточного Бали. Кожа обновляется, напитывается полезными элементами.

3. Солевой скраб с аромамаслами раскрывает поры, совершенствует кожу. В результате выравнивается тон, кожа становится мягкой и эластичной, ускоряется проникновение увлажняющих веществ. С помощью такого очищения улучшается структура и рельеф кожи.

4. Лазурная глина уменьшает объемы тела, активизирует процесс расщепления жиров, благодаря чему тело продолжает трансформироваться даже после процедуры.

5. Вы забываете о болях, стрессе, напряжении на сеансе массажа с маслом Королевского лотоса.
Халяль-массаж
1. Мы предлагаем гостю специальное белье, в котором Вы будете чувствовать себя уверенно и безопасно.

2. Мы учитываем необходимость чтения молитвы и обеспечим уединение в комнате для массажа, в которой Вы сможете закрыться на ключ.

3. Используем специальное ароматическое масло с сертификатом соответствия «Халяль».

4. Массаж исполняет женщина (данный массаж выполняется только для женщин).

5. Мастер закрывает комнату на ключ, обеспечивая уединение и конфиденциальность У гостя есть возможность свободного, комфортного перемещения без хиджаба по комнате.

6. Специально для гостей-мусульманок, мы разместили Киблу на стене для того, чтобы понимать в каком направлении читать молитву.

7. После спа-терапии предлагаем гостю насладиться чаем в комнате.

8. Гарантируем уважительное и бережное отношение к религии и правилам жизни гостя со стороны персонала.
60 мин
5500 руб
90 мин
6500 руб
120 мин
8000 руб
Новое премиальное направление в Deva Monoi, созданное, чтобы раскрыть в себе новые ресурсы, но при этом деликатно и бережно сохранить образ и правила жизни гостя.
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Подарочные сертификаты Deva Monoi в электронном или бумажном исполнении. Просто выберите номинал и порадуйте любимого человека, об остальном мы позаботимся.
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ТАК ЛЕГКО ДАРИТЬ ЗАБОТУ И МОМЕНТЫ НАСЛАЖДЕНИЯ
НАШИ МАСТЕРА
  • Лия
    Мастер балийского направления
  • Аю
    Мастер балийского направления
  • Мулиани
    Мастер балийского направления
  • Ювали
    Мастер тайского направления
  • Доник
    Мастер балийского направления
  • Трисна
    Мастер балийского направления
  • Юнита
    Мастер балийского направления
  • Саванг
    Мастер тайского направления
  • Пурни
    Мастер балийского направления
  • Ной
    Мастер тайского направления
  • Рада
    Мастер тайского направления
  • Ним
    Мастер тайского направления

Единый контактный номер
+7 (843) 558-04-25
КАК ДОБРАТЬСЯ?
Deva Monoi располагаетсяв историческом центре города.

В спа-центре по адресу ул. Горького, 19/8 проходят массажи у иностранных мастеров, спа ритуалыв хаммаме и сауне, а также программы для двоих.

Для удобства наших гостей на территории спа-центра оборудована закрытая парковка.
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г. Казань, ул. Горького, д. 19/8
г. Казань, ул. Разведчика Ахмерова, д. 3
г. Казань, ул. Гоголя, д. 10
Клиника Биохакинга. Эстетика тела и лица