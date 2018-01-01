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г. Казань, ул. Гоголя, 10; ул. Горького, 19/8; ул. Разведчика Ахмерова, 3
10:00 - 22:00
+7 (843) 244 88 60
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Deva MonoiWellness и спа-центр в Казани

Методология Deva Monoi — бережный проводник на пути к созданию источника счастья.
Услуги спа-центра объединены и ведут к одному — к погружению в себя и баланса между разумом, телом и душой
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Услуги СПА-центра Deva Monoi

Подарочные сертификаты

Мы убеждены: все ресурсы заложены в нас самих. Достаточно выделить время на себя и позволить себе расслабиться. Так мы обретаем самость —  наш главный стержень внутри. Подарите себе отпуск здесь и сейчас
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Эйя

Мастер тайского ухода

Эми

Мастер тайского ухода

Ной

Мастер тайского ухода

Ювали

Мастер тайского ухода

Саванг

Мастер тайского ухода

Рада

Мастер тайского ухода

Аю

Мастер балийского ухода

Мулиани

Мастер балийского ухода

Пурни

Мастер балийского ухода

Трисна

Мастер балийского ухода

Доник

Мастер балийского ухода

Лия

Мастер балийского ухода

Юнита

Мастер балийского ухода

Аскарова Ольга

Косметолог

Яна Новосёлова

Спа-технолог

Дарья Семёнова

Спа-технолог

Сафина Лилия

старший спа-технолог, health-коуч

Астхик Меграбян

Косметолог-эстетист

Алсу Фахрутдинова

Спа-технолог

Илья Шамсеев

Спа-технолог

Трунова Татьяна

Спа-технолог

Айгуль Равилевна

Врач-нутрициолог

Зубко Алёна

Фитнес-диетолог

Матьякубов Ядгар

СПА-технолог

Гарапшина Ольга

Спа-технолог

Ольга Викторовна

врач-терапевт (кардиолог)

Ильина Светлана

Спа-технолог

Динара Салиховна

Терапевт-эндокринолог

Альбина Бильгусовна

врач-косметолог

О Deva Monoi

Под брендом Deva Monoi работают три центра. Один полностью занимает историческое здание культурного наследия и является Спа зоной (Горького 19/8). Другой центр посвящен услугам коррекции фигуры и косметологии - Меди Спа (Гоголя 10). Третий находится на территории ЖК ArtCity (Разведчика Ахмерова, 3)
О Deva Monoi

Deva Monoi — это глубинное взаимодействие с собственным «я». Мы рождены в нашем физическом теле. Наша миссия в заботе о нём безопасными и эффективными процедурами.

Официальный сайт спа-центра Deva Monoi — совокупность нашего многолетнего опыта. В специальном разделе вы узнаете технологии и ход процедур, методологию мастеров и цены на услуги спа-центра.

Концепция центра

Отзывы гостей

Красивое атмосферное место со стильным интерьером. Хорошее обслуживание, мастера квалифицированные внимательные, делают хороший расслабляющий массаж.



Достоинства: Высокое качество обслуживания
Недостатки: Нет
Гульназ Галиева
Самый лучший спа центр в Казани! Чистота, стильный интерьер и очень грамотные специалисты. Рай в центре Казани) доверяю им уже более 3 лет.
Достоинства: Высокое качество обслуживания
Недостатки: Нет
Алия Насибуллина
Отличное место для релакса. Рекомендую кушетку с вулканическим песком и лимфодренажный массаж от мастера Ильи, еще очень понравился детокс бокс и эндосфера тела! После процедуры предлагают чай, а хорошее настроение Вам уже обеспечено!
Достоинства: Отличное место для релакса
Недостатки: нет
Виктория Байтенгер
Достойное место в Казани. Очень приятные и внимательные администраторы познакомят с Deva Monoi. Подскажут все рекомендации и настроят на сеанс массажа. Мастера отобраны на высоком уровне. Приятно оказаться в центре города в красивом и современном месте. Яркий аромат в помещении переносит куда-то далеко от жизненной суеты. Спокойная и чувственная атмосфера. В конце процедуры предлагают отдохнуть в комнате и угощают вкусным чаем и сухофруктами.
Достоинства: Внимательный персонал
Недостатки: нет
Файруза Назипова
Была в спа впервые именно здесь, теперь всегда хочется ходить)) Очень понравилась мастер, хорошая программа Фирменная, приветливый персонал, ооооочень хороший горячий хаммам. Рекомендую
Достоинства: Хорошие программы
Недостатки: нет
Регина Баширова
Массаж был великолепен, чувствую легкость во всем теле, будто скинула тяжелый рюкзак с плеч. мастер очень тонко чувствовала все мои зажимы и хорошо их проработала.
Достоинства: Профессиональная работа мастеров
Недостатки: нет
Алена Мухаметзянова

Добрый день ) Самочувствие замечательное, спасибо. Массаж очень понравился, девушкам огромная благодарность, у них волшебные руки. 2,5 часа блаженства.

Мне делали массаж средней силы, было комфортно то что надо )


Достоинства: Комфорт
Недостатки: нет
Латыпова Эльвира

Здравствуйте!) Состояние мое после балийского массажа с горячими мешочками просто замечательное!

Достоинства: Профессионализм мастеров
Недостатки: нет
Шакурова Татьяна

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Полезная информация

Как подготовиться к массажу

Перед посещением врача необходимо знать свод основных правил
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ПРАВИЛА ЭТИКЕТА В DEVA MONOI

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ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПОДАРОЧНЫМ СЕРТИФИКАТАМ

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПОДАРОЧНЫМ СЕРТИФИКАТАМ
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ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ДЕПОЗИТНЫМ СЕРТИФИКАТАМ

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ДЕПОЗИТНЫМ СЕРТИФИКАТАМ
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