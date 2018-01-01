Deva MonoiWellness и спа-центр в Казани
Услуги спа-центра объединены и ведут к одному — к погружению в себя и баланса между разумом, телом и душой
Услуги СПА-центра Deva Monoi
Подарочные сертификаты
Наши новинки и спецпредложения
Эйя
Эми
Ной
Ювали
Саванг
Рада
Аю
Мулиани
Пурни
Трисна
Доник
Лия
Юнита
Аскарова Ольга
Яна Новосёлова
Дарья Семёнова
Сафина Лилия
Астхик Меграбян
Алсу Фахрутдинова
Илья Шамсеев
Трунова Татьяна
Айгуль Равилевна
Зубко Алёна
Матьякубов Ядгар
Гарапшина Ольга
Ольга Викторовна
Ильина Светлана
Динара Салиховна
Альбина Бильгусовна
О Deva Monoi
Deva Monoi — это глубинное взаимодействие с собственным «я». Мы рождены в нашем физическом теле. Наша миссия в заботе о нём безопасными и эффективными процедурами.
Официальный сайт спа-центра Deva Monoi — совокупность нашего многолетнего опыта. В специальном разделе вы узнаете технологии и ход процедур, методологию мастеров и цены на услуги спа-центра.
Отзывы гостей
Красивое атмосферное место со стильным интерьером. Хорошее обслуживание, мастера квалифицированные внимательные, делают хороший расслабляющий массаж.
Добрый день ) Самочувствие замечательное, спасибо. Массаж очень понравился, девушкам огромная благодарность, у них волшебные руки. 2,5 часа блаженства.
Мне делали массаж средней силы, было комфортно то что надо )
Здравствуйте!) Состояние мое после балийского массажа с горячими мешочками просто замечательное!