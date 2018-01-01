Deva Monoi — это глубинное взаимодействие с собственным «я». Мы рождены в нашем физическом теле. Наша миссия в заботе о нём безопасными и эффективными процедурами.



Официальный сайт спа-центра Deva Monoi — совокупность нашего многолетнего опыта. В специальном разделе вы узнаете технологии и ход процедур, методологию мастеров и цены на услуги спа-центра.

